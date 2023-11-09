09 ноября, 09:35Город
"Мой район. Обратная связь": территорию у станции метро "Физтех" благоустроили на 60%
На северо-востоке столицы прошло благоустройство территории возле станции метро "Физтех". Уже выполнено 60% от намеченного плана работ.
Преобразились участки на улице Летчика Спирина, бульваре Академика Ландау, дублерах Дмитровского шоссе, а также участок Челобитьевского шоссе. Воздушные провода убрали в подземную канализацию. Около выходов из метро расширили существующие тротуары и обустроили новые, а вместо заброшенной железной дороги появились комфортные аллеи.
Общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 51 тысячу квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".