"Вот это любовь": Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова

О том, как он встретил главную любовь свой жизни, Александр Ширвиндт написал сам. Вернее, в соавторстве с той самой любовью – супругой Натальей Белоусовой. В 2014 году появилась книга "Проходные дворы биографии".

Там актер опубликовал трогательную переписку с женой и дал возможность ей самой высказаться о том, что она думает об их отношениях и секрете крепкого и многолетнего брака: "Во-первых, надо родиться в одном роддоме. Во-вторых, надо, чтобы родители были из одной среды. В-третьих, надо в детстве читать одинаковые книжки или, как говорят, быть из одной детской. В-четвертых, в 14–15 лет оказаться в одной компании и иметь общих друзей. В-пятых, довольно долго просто дружить, но уже испытывая потребность видеться каждый день. В-шестых, дружба, если повезет, должна перейти в любовь. А в-седьмых, никаких рецептов нет. Но если все-таки появится замечательный муж, его ведь надо удержать".

Об этом – в программе "Вот это любовь!".