"Москва и мир": реставрация эскалаторной галереи и кризис на Шри-Ланке

На Воробьевых горах восстановят эскалаторную галерею. Ее не использовали с середины 80-х годов. Главная задача реконструкции – сохранить исторический облик комплекса. Он состоит из двух павильонов: верхнего и нижнего. Их соединяют три эскалатора. Подъемники планируют оформить в светло-серых тонах. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысяч квадратных метров. Для отделки полов используют гранит и керамическую плитку, стены облицуют мрамором. В галерее организуют смотровые площадки: для этого используют крышу комплекса. После завершения работ горожане смогут быстрее и проще добраться от станции метро "Воробьевы горы" до Дворца пионеров или смотровой площадки МГУ.

До 10 июля на набережной Парка Горького проходит Российская креативная неделя – важное событие для представителей творческих индустрий. В программе форума – мастер-классы, лекции, кинопоказы и паблик-токи. Особое внимание уделят вопросу, как вести себя в изменившейся реальности, создавать новые ниши для отраслей в условиях санкций и поддерживать экономику. 7 июля форум посетил Сергей Собянин. Мэр встретился со специалистами креативного сектора.

На Российской креативной неделе представлены все направления индустрий: от искусства до урбанистики. В тематических павильонах выступят около тысячи спикеров.

Поставки нефти станут главной целью визита ланкийской делегации в Россию. Встреча на министерском уровне состоится в Москве на следующей неделе. Переговоры станут уже вторыми за последний месяц. Об их проведении в телефонном разговоре договорились президенты двух стран – Владимир Путин и Готабая Раджапакса.

Лидер Шри-Ланки попросил российского коллегу открыть кредит для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров. Республика переживает экономический кризис. Эксперты называют его самым серьезным со времен обретения независимости, то есть с 1948 года. Причина – дефицит иностранной валюты, возникший из-за резкого снижения турпотока во время пандемии.

Стране нечем расплатиться за поставки топлива. На острове его осталось меньше дневного запаса, а следующая поставка ожидается только в конце июля. На сегодняшний день в стране бензин запрещено продавать частным лицам, на незакрытых АЗС могут заправиться лишь автомобили экстренных служб.