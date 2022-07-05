"Это наш город": на фестивале "10 лет. Новая Москва" предложили гастрономическую программу

Гостям фестиваля "10 лет. Новая Москва" предложили специальную гастрономическую программу. Там приготовят блюда из продуктов, выращенных в ТиНАО.

В меню фестиваля включили шашлык, гуляш, разные виды сыра, свежие овощи, плов и другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.