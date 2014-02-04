"Нераскрытые тайны": Хитровка

Хитровка - один из самых удивительных районов старой Москвы. В первую очередь потому, что в современной столичной топографии такого места просто нет. А еще столетие назад слава об этих нескольких кварталах между Яузским бульваром и Солянкой летела по всей Златоглавой. Именно здесь сосредотачивался весь московский сброд - нищие, мелкие торговцы, горькие пьяницы и хитроумные жулики. Здесь дневал и ночевал Владимир Гиляровский - работу московскому бытописателю Хитровка подкидывала ежедневно. Сюда же захаживали Лев Толстой и даже Станиславский с Немировичем-Данченко, чтобы проникнуться атмосферой безысходности городского дна. А еще в этом районе до сих пор находят клады - небольшие тайники, оставленные невеликими преступниками на черный день. Впрочем, есть легенда, гласящая, что до сих пор не обнаруженные сокровища королевы воровского мира Соньки Золотой ручки тоже хранит эта земля. Какие еще тайны припасла для внимательных исследователей Хитровка, смотрите в фильме из цикла "Нераскрытые тайны".
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