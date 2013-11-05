"Начало дня на Доверии": Как развивается общественный транспорт

Банк России сегодня выпустит памятную монету в честь эстафеты Олимпийского огня номиналом 25 рублей; на Красной площади пройдет репетиция в честь легендарного парада 1941 года; в столице вручат теннисную премию "Русский Кубок" - об этом вы узнаете из "Начала дня на Доверии".

А о том, какой вид общественного наземного транспорта наиболее перспективный, расскажет гость программы - депутат Мосгордумы Иван Новицкий.