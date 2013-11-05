Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября 2013, 11:00

Город

"Начало дня на Доверии": Как развивается общественный транспорт

"Начало дня на Доверии": Как развивается общественный транспорт

У метро "Петровско-Разумовская" прошел рейд по выявлению безбилетников

"Утро": Как устроена системы фиксации нарушений "Паркон"

Изменения в законе не сразу повлияют на работу автошкол

"Утро": В центре Москвы построят подземные парковки-роботы

"Утро": Почему возникают ошибочные штрафы за неправильную парковку

"Утро": Корреспондент протестировал парковку внутри Бульварного Кольца

Из-за репетиции парада в центре Москвы ограничат движение

"Утро": Игорь Моржаретто - о новых правилах выдачи водительских прав

"Утро": В России изменились правила выдачи водительских прав

Банк России сегодня выпустит памятную монету в честь эстафеты Олимпийского огня номиналом 25 рублей; на Красной площади пройдет репетиция в честь легендарного парада 1941 года; в столице вручат теннисную премию "Русский Кубок" - об этом вы узнаете из "Начала дня на Доверии".

А о том, какой вид общественного наземного транспорта наиболее перспективный, расскажет гость программы - депутат Мосгордумы Иван Новицкий.
Программа: Начало дня на Доверии
транспорт собаки наземный транспорт дворы программы Дмитрий Хаустов Алексей Сканави Кристина Аристова Иван Новицкий
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика