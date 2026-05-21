"Новости дня": экипажи мотопатруля ЦОДД вышли на улицы Москвы

Шесть экипажей мотопатруля ЦОДД начали работу на улицах Москвы. Мобильные группы оперативно помогают водителям оформлять мелкие аварии по европротоколу, запускать заглохшие двигатели, менять колеса и оказывать доврачебную помощь.

Мотоциклы помогают регулировать движение на загруженных перекрестках, особенно в центре. Снаряжение экипажей включает сигнальные маяки, конусы, огнетушитель, насос, пусковое устройство, аптечку и бланки европротокола.

Подробнее – в программе "Новости дня".