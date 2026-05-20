"Новости дня": в районе Преображенское стартует масштабная реконструкция дорог

Краснобогатырская улица, расположенная в районах Преображенское и Богородское, совсем скоро изменится. Там обновят участки трамвайных путей, а проезжую часть расширят до четырех полос. Трамвайные и автомобильные потоки разделят, что повысит скорость движения и сделает поездки безопаснее.

В порядок приведут Богородское шоссе и улицу Богатырский Мост. Всего реконструируют больше пяти километров дорог, оборудуют тротуары и установят новые светофоры. На линии появятся 16 остановок с навесами, адаптированных для маломобильных пассажиров. Перемены планируется внедрить до конца следующего года.

