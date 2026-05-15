"Новости дня": новые рекомендации по здоровому образу жизни утвердили в России

Правительство России утвердило новые рекомендации по формированию здорового образа жизни. Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев сообщил, что нужно проходить не менее 7 тысяч шагов или до 50 минут активного движения в день.

Рекомендовано ходить по лестнице вместо лифта и вставать каждый час при сидячей работе. Завтракать нужно с 7:00 до 9:00 утра, завтрак должен составлять до 40% дневного рациона. Перерывы между едой составляют 4–5 часов, ужин не позднее чем за три часа до сна.

