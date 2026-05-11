"Новости дня": в Европе выявили новые случаи заражения хантавирусом

Случаи заражения хантавирусом зарегистрированы в нескольких странах Европы. Очагом вспышки стал круизный лайнер, следовавший по Атлантике. На борту заразились 8 человек, 3 из них скончались.

Болезнь на ранней стадии напоминает ОРВИ и сопровождается ознобом, кашлем, головной болью и слабостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.