"Новости дня": мост-парус через Москву-реку в Мнёвниковской пойме откроют в 2027 году

Мост-парус через Москву-реку в Мнёвниковской пойме откроют уже в 2027 году. Здесь будет четыре полосы, появится удобный путь между Новозаводской улицей в Филевской пойме и проектируемым проездом № 1165 в Мнёвниковской пойме.

Строительство ведется с использованием современных технологий, без остановки судоходства по Москве-реке. Его отличительная черта оригинальная схема крепления вант, а название моста появилось благодаря изящному элементу в виде паруса.

