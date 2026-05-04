04 мая, 05:00Общество
"Новости дня": москвичи старшего возраста могут получить налоговые льготы
Москвичи старшего возраста могут получить налоговые льготы. Пенсионеры имеют право не уплачивать налог за один объект имущества, например, за одну квартиру, жилой дом, гараж или машино-место.
При этом если у человека две квартиры, льгота применяется только к одной из них. Пенсионерам предоставляется вычет по земельному налогу на шесть соток по одному участку. Неработающим пенсионерам также предоставляется компенсация взносов на капремонт.
Подробнее – в программе "Новости дня".