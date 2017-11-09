"Специальный репортаж": "Зверская жестокость"

В одном московском дворе были отравлены сразу несколько домашних собак одной владелицы. Догхантеры снова вышли на тропу войны? Или же это было по сути заказное убийство? Специальный корреспондент Антон Дергачев выяснил, что теперь догхантеры работают как киллеры – получают заказы на конкретных собак. Как животные становятся жертвами человеческих конфликтов? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.