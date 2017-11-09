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Новости

09 ноября 2017, 22:00

Общество

"Специальный репортаж": "Зверская жестокость"

"Специальный репортаж": "Зверская жестокость"

Число жертв обрушения дома в Ижевске выросло до четырех

"В теме": почему США готовы тратить колоссальные суммы на противодействие РФ

В Подмосковье планируют открыть очередной участок ЦКАД

"Москва и мир": обрушение дома в Ижевске и допинговый скандал

"Москва сегодня": строительство нового участка салатовой ветки метро

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"Это наш город": строительство станции "Селигерская" завершено на 93%

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"Москва и мир": дело Серебренникова и отстранение российских спортсменов

В одном московском дворе были отравлены сразу несколько домашних собак одной владелицы. Догхантеры снова вышли на тропу войны? Или же это было по сути заказное убийство? Специальный корреспондент Антон Дергачев выяснил, что теперь догхантеры работают как киллеры – получают заказы на конкретных собак. Как животные становятся жертвами человеческих конфликтов? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Специальный репортаж
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