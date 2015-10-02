"Вечер": Генпрокуратура отказалась законность брани Жириновского

Генеральная прокуратура отказалась разбираться с Владимиром Жириновским из-за его крепких высказываний, передает телеканал "Москва 24". Ранее депутат отпустил ряд весьма нелицеприятных комментариев в адрес олимпийской чемпионки и депутата госдумы Ирины Родниной и фракции "Единая Россия". На очередном съезде Госдумы Роднина попробовала сделать замечание лидеру ЛДПР. В ответ Жириновский обрушил на нее поток оскорблений. После этого в Генпрокуратуру обратился один из членов "Единой России" с требованием проверить, не нарушила ли эмоциональная речь лидера ЛДПР законодательства страны.