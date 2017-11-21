21 ноября 2017, 16:00Транспорт
"Строительство в деталях": закрытие построенных с нарушениями съездов на МКАД
МКАД – самая широкополосная магистраль Москвы. Здесь на протяжении всех 106 километров нет светофоров и пешеходных зебр, поэтому автомобили могут развивать большую скорость. Однако вместо этого они часами стоят в пробках.
Одной из мер по нормализации транспортной ситуации станет закрытие съездов на МКАД, построенных с нарушениями. В ближайшее время такие съезды будут реконструироваться. Причем, делать это будут за счет средств собственников объектов, расположенных у дороги. Какие еще меры принимает город, чтобы не допустить транспортного коллапса на МКАД, смотрите в программе "Строительство в деталях".