Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2017, 16:00

Транспорт

"Строительство в деталях": закрытие построенных с нарушениями съездов на МКАД

"Строительство в деталях": закрытие построенных с нарушениями съездов на МКАД

"Утро": затруднено движение на внутренней стороне ТТК

"Утро": притормаживает Волоколамское шоссе на въезде в город

"Утро": медленно едет Дмитровское шоссе в сторону центра

Жители Балашихи пожаловались на поток автомобилей под окнами

"Утро": серьезные затруднения образовались на радиальных магистралях к центру

Видео с медведем на Mercedes появилось в Сети

"Утро": плотно движется Ярославское шоссе со стороны области

"Утро": небольшой затор образовался на Ленинградском шоссе на въезде в город

Улицы в центре Москвы перекроют из-за подготовки к Новому году

МКАД – самая широкополосная магистраль Москвы. Здесь на протяжении всех 106 километров нет светофоров и пешеходных зебр, поэтому автомобили могут развивать большую скорость. Однако вместо этого они часами стоят в пробках.

Одной из мер по нормализации транспортной ситуации станет закрытие съездов на МКАД, построенных с нарушениями. В ближайшее время такие съезды будут реконструироваться. Причем, делать это будут за счет средств собственников объектов, расположенных у дороги. Какие еще меры принимает город, чтобы не допустить транспортного коллапса на МКАД, смотрите в программе "Строительство в деталях".
Программа: Строительство в деталях
видео авто транспорт дороги строительство Елена Толстая
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика