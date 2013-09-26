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Новости

26 сентября 2013, 09:50

Культура

"Утро": Врач-диетолог Наталья Фадеева - о правильном питании

"Утро": Врач-диетолог Наталья Фадеева - о правильном питании

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Еда с химикатами тяжелее всего действует на растущие организмы. Как из-за пищи нарушился гормональный баланс детей, рассказывает врач-диетолог Наталья Фадеева.

Прежде всего гормональный баланс может быть вызван сильным увеличением массы тела. Произойти это может из-за малоподвижного образа жизни, в том числе связанного с компьютерной зависимостью. Часто из-за ожирения как у мальчиков, так и у девочек могут вырабатываться гормоны противоположного пола.
Программа: Утро
интервью еда врачи программы диеты Анастасия Трегубова Иван Распопов Наиль Губаев Наталья Фадеева
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