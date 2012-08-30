"Утро": Власти столицы сэкономят время пешеходов и водителей

Московские власти решили сэкономить время пешеходов. На незагруженных дорогах столицы установят светофоры "с кнопкой", которой можно воспользоваться, чтобы остановить движение на 10-15 секунд. Кроме того, все московские светофоры будут переведены в цифровой режим с отсчетом обратного времени. Еще одно новшество - табло на крупных магистралях. Они будут показывать водителям пути объезда пробок. Все эти идеи власти планируют воплотить в жизнь до конца 2012 года.