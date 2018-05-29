"Утро": теплая солнечная погода ожидается в Москве 29 мая

По сравнению с предыдущим днем сегодня погода если и изменится, то незначительно: антициклон ненадолго усилит свое влияние. Будет малооблачно, почти всегда солнечно, и на улице станет немного жарче. Правда, не сразу.

Утром термометры показывают все еще 13 градусов тепла, но уже днем ожидается +23. Ветер западный, слабый – 1-4 метра в секунду. Атмосферное давление осваивает новые высоты, оно уже добралось до 760-ти миллиметров ртутного столба. Влажность радует: от 30-ти до 85-ти процентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.