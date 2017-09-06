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Новости

06 сентября 2017, 09:30

Город

"Утро": движение на некоторых магистралях столицы серьезно затруднено

"Утро": движение на некоторых магистралях столицы серьезно затруднено

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Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в шесть балов. Крупный затор образовался на внутренней стороне МКАД от Восточного до Западного Бирюлева и от Ясенева до Теплого Стана. Немало машин скопилось на внешней стороне московской автодороги от Алтуфьевского до Лихачевского шоссе. Крайне плотный поток наблюдается в направлении центра на Ленинградке от "Речного вокзала" до "Войковской", на Дмитровке в районе пересечения с Коровинским шоссе и дальше от "Петровско-Разумовской" до "Савеловской", а также на Ярославке от Малыгинского до Хибинского проезда и на Северянинском путепроводе, на шоссе Энтузиастов от Измайловского парка до "Авиамоторной" и на Волгоградке от "Кузьминок" до "Текстильщиков".

Основательно затруднено движение, но уже в направлении области, и на Ленинском проспекте между улицами Островитянова до Дмитрия Ульянова. Фактически остановилась внешняя сторона ТТК от "Марьиной Рощи" до "Беговой". Нет свободных участков на Садовом кольце.
Программа: Утро
видео транспорт дороги Иван Базанов Светлана Анисимова Ксения Седунова
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