"Экономика": по какой системе будут повышать зарплату врачам

Медицинское сообщество Москвы находится в напряженном ожидании перемен: еще месяц назад столичные власти хотели уже с 1 июля перевести всех московских врачей на новую систему оплаты труда. Позже, впрочем, в мэрии решили отсрочить реформу ровно на год, а пока внедрять ее в тестовом режиме. Новая система должна решить сразу несколько проблем. Например, по итогам 2011 года средняя зарплата врача в Москве составила чуть ли не 60 тысяч рублей. На деле же главный врач мог получать более 100 тысяч рублей, а просто врач — тысяч 20. В соответствии с новой системой оклады врачей городской больницы или поликлиники ограничат размером трехкратной зарплаты подчиненных. Таким образом главврачи в медучреждениях будут заинтересованы в том, чтобы их подчиненные получали больше. Сейчас один из главных вопросов — откуда возьмутся дополнительные деньги на увеличение зарплат врачей. Только вливаниями из бюджета дело явно не ограничится. Один из возможных способов — перераспределение денег внутри системы.
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