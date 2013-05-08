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08 мая 2013, 12:58

"Экономика": где купить оружие в Москве

"Экономика": где купить оружие в Москве

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По данным недавнего опроса ВЦИОМ, каждому сотому жителю России доводилось применять в деле травматический пистолет. Сейчас на руках у населения России около 6 миллионов единиц официально оформленного оружия. Из них примерно полтора миллиона - травматика.

По данным исследовательской компании "БизнесСтат", в прошлом году гражданского оружия и боеприпасов к нему в России было продано на 27 миллиардов рублей, это в 8 раз меньше объема продаж оружия в США.

Несмотря на возможности отечественных оружейников, на внутреннем рынке гражданского оружия доминирует импорт. Три из четырех продаваемых единиц оружия произведены за границей.

Где можно купить себе оружие в Москве и в какую сумму обойдется такая покупка? Об этом расскажет программа "Экономика".
Программа: Экономика
торговля оружие программы Денис Елаховский архив
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