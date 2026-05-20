20 мая, 21:30
"Московский патруль": отдыхающий набросился на журналиста во время рейда в парке столицы
Сотрудники полиции провели рейд в одном из парков на северо-востоке Москвы. Один из отдыхающих, увидев съемочную группу и полицейских, повел себя агрессивно – выбил камеру, а затем вырвал ее и выкинул в пруд.
Нарушитель кричал, что не хочет, чтобы его снимали. Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам полиции, после чего его увезли в отдел.
Подробнее – в программе "Московский патруль".