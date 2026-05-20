"Московский патруль": отдыхающий набросился на журналиста во время рейда в парке столицы

Сотрудники полиции провели рейд в одном из парков на северо-востоке Москвы. Один из отдыхающих, увидев съемочную группу и полицейских, повел себя агрессивно – выбил камеру, а затем вырвал ее и выкинул в пруд.

Нарушитель кричал, что не хочет, чтобы его снимали. Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам полиции, после чего его увезли в отдел.

