"Безопасный город": как обезопасить детей от деструктивного контента в Сети

Сейчас ответ на любой интересующий вопрос можно найти в интернете. Без всемирной паутины уже сложно представить свою жизнь. Но есть и обратная сторона. Во всемирной паутине немало деструктивного контента, которому особенно подвержены дети.

Как обезопасить их от этих информационных ловушек и кто противостоит распространению онлайн беды?

О создании безопасного пространства в интернете и непрерывной работе стражей сетей – смотрите в программе "Безопасный город".