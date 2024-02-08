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08 февраля, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": как обезопасить детей от деструктивного контента в Сети

"Безопасный город": как обезопасить детей от деструктивного контента в Сети

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Сейчас ответ на любой интересующий вопрос можно найти в интернете. Без всемирной паутины уже сложно представить свою жизнь. Но есть и обратная сторона. Во всемирной паутине немало деструктивного контента, которому особенно подвержены дети.

Как обезопасить их от этих информационных ловушек и кто противостоит распространению онлайн беды?

О создании безопасного пространства в интернете и непрерывной работе стражей сетей – смотрите в программе "Безопасный город".

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