"10 округов":В ВАО возрождают стандарты ГТО

Власти Восточного административного округа Москвы, похоже, всерьез озаботились физической подготовкой местных жителей. Для этого там обратились к стандартам советской программы по физподготовке "Готов к труду и обороне", существовавшей с 1931 по 1991 год и охватывавшей население в возрасте от 10 до 60 лет. Даже специальный значок придумали, - наподобие существовавшего в Советском Союзе "Отличника ГТО".