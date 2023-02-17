Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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17 февраля, 21:30

Общество

"Московский патруль": горожан предупредили о торговцах запрещенными в рознице препаратами

"Московский патруль": горожан предупредили о торговцах запрещенными в рознице препаратами

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В Москве активизировались торговцы специальными препаратами, которые запрещены в розничной продаже. Курьер доставляет заказ в любую точку столицы и без каких-либо документов передает упаковку покупателю.

Среди многочисленных прохожих появляется мужчина в неприметной черной куртке и капюшоне. Он дружелюбно здоровается и предлагает отойти в сторону, чтобы получить заказ из интернет-магазина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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