17 февраля, 21:30Общество
"Московский патруль": горожан предупредили о торговцах запрещенными в рознице препаратами
В Москве активизировались торговцы специальными препаратами, которые запрещены в розничной продаже. Курьер доставляет заказ в любую точку столицы и без каких-либо документов передает упаковку покупателю.
Среди многочисленных прохожих появляется мужчина в неприметной черной куртке и капюшоне. Он дружелюбно здоровается и предлагает отойти в сторону, чтобы получить заказ из интернет-магазина.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль