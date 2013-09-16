"Московский патруль": Мосгорсуд огласит приговор фальшивомонетчикам

В понедельник, 16 сентября, в Мосгорсуде начали оглашать приговор предполагаемым участникам банды фальшивомонетчиков. Вердикт выслушают восемь человек, в отношении которых было возбуждено более ста уголовных дел.



По версии следствия, Курбанов и его сообщники - уроженцы Дагестана - поставили на поток производство и сбыт поддельных банкнот. Злоумышленники печатали липовые купюры в обычных квартирах. В их распоряжении было современное оборудование, в том числе специальные аппараты для нанесения водяных знаков на поддельные купюры. По словам экспертов, фальшивки выглядели как настоящие и различить их мог только профессионал.



Ежемесячно преступники изготавливали более 20 миллионов поддельных рублей и несколько сотен тысяч долларов.