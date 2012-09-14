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14 сентября 2012, 21:25

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"Московский патруль": В московских дворах падают деревья

"Московский патруль": В московских дворах падают деревья

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Жители Алексеевского района вышли на борьбу с падающими деревьями. За несколько лет огромные ветки повредили уже несколько машин. Так, дерево повредило автомобиль местной жительницы ночью, только поэтому никто не пострадал. Таких случаев уже насчитывается около десятка. Почти всем деревьям во дворах больше пятидесяти лет. Но экспертизы здесь ни разу не проводились. Начиная с 2008 года, жители района обращаются в местную Управу с просьбами выявить и спилить больные деревья. Однако, если верить ответам чиновников, во дворах по улице Константинова наблюдается аномальное природное явление: деревья падают сами.
Программа: Московский патруль
ЖКХ деревья Московский патруль Виталий Кармазин
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