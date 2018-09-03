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03 сентября 2018, 21:30

Общество

"Московский патруль": как не допустить киднеппинг при разводе

"Московский патруль": как не допустить киднеппинг при разводе

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Киднеппинг по-прежнему одна из распространенных форм выяснения отношений между бывшими супругами. Героиня сюжета Анастасия Косилова почти год назад отвела своего сына в сад. И с тех пор ни разу его не видела. Ребенка забрал бывший супруг. И, по словам, женщины, спрятал где-то у родственников.

Есть ли в таких случаях шанс вернуть малыша? Как заставить родителей сесть за стол переговоров? И стоит ли ужесточать ответственность за похищение собственных детей? Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
видео Мария Темникова Игорь Крупчинов общество
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