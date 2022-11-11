The City: старинные отели в исторических зданиях столицы

Команда The City сделала подборку старинных отелей и гостиниц столицы, которые были построены в начале ХХ века. Например, отель "Метрополь", построенный меценатом Саввой Мамонтовым. Также можно рассмотреть убранство знаменитой гостиницы "Националь".

Как создавались легендарные отели столицы? Какие истории они могут рассказать и что предлагают своим гостям на данный момент? Подробнее – в сюжете проекта The City.