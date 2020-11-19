The City: PlayStation 5, "Человек из Подольска" и "Кромешна"

В четверг, 19 ноября, на российский рынок выходит самая ожидаемая игровая консоль в мире – PlayStation 5. Новинка доступна в двух вариантах. Базовая версия PS5 с дисководом Ultra HD Blue-Ray и версия PS5 Digital Edition с покупкой игр в онлайн-магазине.

На следующей неделе в российский прокат выходит "Человек из Подольска", экранизация пьесы лауреата "Золотой маски" Дмитрия Данилова. Главная роль у лидера группы OQJAV Вадика Королева. Он играет обыкновенного парня Николая Фролова, которого неожиданно задерживает полиция.

Вадик Королев не только сыграл главную роль в фильме, но вместе с OQJAV написал саундтрек к нему, который получил приз за лучшую музыку на том же "Кинотавре". В это воскресенье группа презентует в "Главклубе" новый альбом "Кромешна". Подробнее – в сюжете проекта The City.