17 апреля 2012, 13:23
"Познавательный фильм": Скорая помощь укладывается в 14 минут
Будни дежурных бригад Скорой помощи насыщенные: за сутки одна бригада, состоящая из 2 человек, выезжает по 10-12 вызовам.
От звонка в "скорую" до приезда медиков должно проходить не более 20 минут.
Сердце Скорой помощи - диспетчерская. Здесь постоянно находятся 130 человек с профессиональным медицинским образованием. У каждого диспетчера есть список вопросов, которые необходимо задать потенциальному пациенту. После этого врач-диспетчер ставит предварительный диагноз и определяет категорию вызова.
Программа: Познавательный фильм