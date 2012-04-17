"Познавательный фильм": Скорая помощь укладывается в 14 минут

Будни дежурных бригад Скорой помощи насыщенные: за сутки одна бригада, состоящая из 2 человек, выезжает по 10-12 вызовам.

От звонка в "скорую" до приезда медиков должно проходить не более 20 минут.

Сердце Скорой помощи - диспетчерская. Здесь постоянно находятся 130 человек с профессиональным медицинским образованием. У каждого диспетчера есть список вопросов, которые необходимо задать потенциальному пациенту. После этого врач-диспетчер ставит предварительный диагноз и определяет категорию вызова.