"Афиша": В Театре Моссовета представят спектакль "Дунсинан"

Международный Чеховский фестиваль в этом году знакомит публику с лучшими британскими подмостками. Вслед за лондонским "Глобусом" в Москву приехал Королевский Шекспировский театр из Стратфорда-на-Эйвоне. С 15 по 18 мая он отыграет на сцене Театра Моссовета спектакль "Дунсинан". Это своеобразный сиквел шекспировского "Макбета", рассказывающий о дальнейшей судьбе родных, друзей и врагов погибшего шотландского короля. Продолжение написал один из ведущих шотландских драматургов Дэвид Грейг, смелый экспериментатор, среди работ которого, например, мюзикл "События" о теракте Андерса Брейвика. В "Дунсинане", по словам очевидцев, рифмовка с шекспировской трагедией довольна условна, а разобраны, скорее, современные политические отношения между Англией и Шотландией. Спектакль пройдет 15 и 18 мая. Билеты на "Дунсинана" стоят от 350 до 5000 рублей.