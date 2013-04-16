"Афиша": Оперная звезда из Кореи Суми Чо даст концерт в Москве

17 апреля в Москве в рамках фестиваля “Королевы оперы” состоится концерт оперной звезды из Кореи Суми Чо. Она пела с Хосе Каррэрасом, Пласидо Доминго и Дмитрием Хворостовским, выступала на открытии Олимпиады в Пекине, выигрывала Грэмми.

Суми Чо исполняла главные партии на лучших площадках мира: Метрополитен-опере, Ла Скала, Ковент-Гардене. Последние несколько лет певица не играет в театре, предпочитая сольные концерты.

Для концерта в Москве певица подготовила программу “Безумство любви”, которую исполняла всего три раза в жизни.

