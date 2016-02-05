"Афиша": Комедия "Римские свидания" и новая закусочная "Готов"

Название: "Афиша"

Ведущие: Юлий Гуголев, Иван Распопов

Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

В прокат выходит комедия "Римские свидания" с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. Балет "Дон Кихот" вернулся на Историческую сцену Большого театра. Рядом со станцией метро "Белорусская" открылась закусочная "Готов".