05 февраля 2016, 14:30Культура
"Афиша": Комедия "Римские свидания" и новая закусочная "Готов"
- Название: "Афиша"
- Ведущие: Юлий Гуголев, Иван Распопов
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы
В прокат выходит комедия "Римские свидания" с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. Балет "Дон Кихот" вернулся на Историческую сцену Большого театра. Рядом со станцией метро "Белорусская" открылась закусочная "Готов".
Программа: Афиша