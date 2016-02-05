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05 февраля 2016, 14:30

Культура

"Афиша": Комедия "Римские свидания" и новая закусочная "Готов"

"Афиша": Комедия "Римские свидания" и новая закусочная "Готов"

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  • Название: "Афиша"
  • Ведущие: Юлий Гуголев, Иван Распопов
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

В прокат выходит комедия "Римские свидания" с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. Балет "Дон Кихот" вернулся на Историческую сцену Большого театра. Рядом со станцией метро "Белорусская" открылась закусочная "Готов".
Программа: Афиша
театредаЮлий ГуголевИван РаспоповЕвгения Смурыгина
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