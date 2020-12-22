Спасенного на мусоросортировочном комплексе в Ульяновске кота передадут новым хозяевам

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Спасенного на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске кота передадут новым хозяевам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального оператора "Горкомхоз".

"Животное не пострадало, но было очень напугано. Сейчас с котиком все хорошо. В ближайшее время планируем передать новым хозяевам, они уже покажут пушистого ветеринару и дадут ему имя", – сказала собеседница агентства.

Накануне работники Горкомхоза в Ульяновске обнаружили на линии предсортировки кота, который находился в мусорном пакете. Директор компании Игорь Перфильев заявил, что кот оказался упитанным и ухоженным.

В конце ноября в поселке Колычево в Можайском городском округе спасателям удалось освободить кота, застрявшего в решетке подвального окна жилого дома. Прибывшие на место спасатели разжали прутья с помощью аварийно-спасательного инструмента и выпустили животное. Выяснилось, что в таком положении кот просидел несколько дней.