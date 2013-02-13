Москвичи увидят фамильные гербы князей Трубецких и графов Толстых

В Москве открылась выставка "Под гербовой моей печатью…", посвященная фамильным гербам. На ней можно увидеть дворянские гербы князей Трубецких, графов Толстых, князей Оболенских, князей Куракиных и многих других.

Выставка проводится совместно с межрегиональной общественной организацией "Романовский юбилей" и посвящена 400-летию Дома Романовых.

"Фамильный герб — это знак социального статуса и причастность к истории Отечества. Знающий зритель в каждом гербе прочтет интереснейшую историю рода и особое отношение к вещам повседневной жизни", – сообщают организаторы выставки.

В экспозицию вошли также живописные и графические работы, посуда, печатки, письма, исторические документы и другие редкие предметы быта.

Выставка продлится до 24 марта во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.