Старую Москву можно увидеть на выставке работ Данилевского

Выставка народного художника России Евгения Данилевского открылась в Гуманитарном центре "Преодоление имени Н.А. Островского".

На ней можно увидеть картины старой Москвы, подмосковные пейзажи и портреты москвичей. "Данилевский мог писать большие картины, но он был и мастер пейзажного этюда, он мог писать цвет, как композитор музыку", – передает ИТАР-ТАСС слова члена-корреспондента Академии художеств Татьяны Скоробогатовой.

Данилевский Евгений Иванович (1928-2010) окончил Харьковский художественный институт. С 1962 года работал в Москве в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Художник является автором многочисленных живописных полотен на исторические темы – "Куликовская битва", "Дмитрий Донской", "К полю Куликову", "Царь" и многих других. Он принимал участие в воссоздании Бородинской панорамы Ф.А. Рубо, удостоен золотой медали Академии художеств.



Выставка продлится до 26 сентября в Гуманитарном центре "Преодоление им. Н.А. Островского" на Тверской улице, 14.