В "Сокольниках" пройдут мастер-классы "Развивающие игры для детей"

Фото: организаторы проекта

С 7 октября в шатре выставки "Электронная Москва" в парке "Сокольники" пройдет серия мастер-классов для родителей под названием "Развивающие игры для детей". Об этом сообщает департамент информационных технологий Москвы.

Взрослые узнают, как с помощью компьютерных игр можно вовлечь детей в процесс обучения. Консультанты продемонстрируют, каким образом в популярных играх Angry Birds и "Крокодильчик Свомпи" реализовываются основные дидактические принципы, и как с их помощью ребенок учится принимать решения.

Также родители познакомятся с обучающими играми "Веселые головоломки" и "Король математики", узнают, как помочь ребенку развить логику и научиться решать сложные задачи. Начало мастер-классов в 18:00.