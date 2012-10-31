Сенат одобрил закон об увеличении штрафов за продажу алкоголя детям

Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, увеличив штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним. Наказывать за нарушение законодательства будут как физических, так и юридических лиц.

Для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, а больше всего придется заплатить юридическим лицам - от 300 др 500 тысяч рублей. Таким образом, санкции увеличились примерно в 10 раз, сообщает "Интерфакс".

26 октября поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях были одобрены Госдумой.

По данным Росстата более 80% молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет регулярно употребляют алкоголь. В сельской местности этот показатель превышает 90%.