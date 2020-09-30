Цифровой код для проживания в отеле ввели в Турции

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Министерство внутренних дел Турции направило уведомление в администрации всех провинций страны о новых правилах. В результате людям для поездок в транспорте и для заселения в гостиницы нужно будет предъявить цифровой код, передает агентство Anadolu.

Новые меры приняли для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. До этого цифровой код ввели в Турции при поездках в междугородних автобусах, поездах, а также на самолетах. Запросить код можно при помощи приложения для телефона. Его не смогут получить люди, болеющие COVID-19. Кроме того, его не получат люди, проживающие с заболевшими коронавирусом.

В том случае если люди попытаются нарушить карантин, им предъявят обвинения. При этом отели, не требовавшие цифровой код с постояльцев, могут закрыть на 10 дней.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 33,2 миллиона случаев заражения, свыше 1 миллиона человек скончались.

Ранее говорилось, что в Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом. В общественных местах по всей стране можно находиться только в масках.