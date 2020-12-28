Политолог предсказал переход бойцов украинской армии на сторону РФ в случае войны

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Политолог Сергей Марков заявил, что в случае прямого военного конфликта между Россией и Украиной часть военнослужащих последней перейдет на сторону РФ. Об этом сообщают "Дни.ру".

"У части элит есть адекватное представление, что если война с Россией начнется, то через неделю 80% украинской армии перейдет на сторону армии России", – заявил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов воевать с Россией в случае прямого нападения. Он отметил, что при таких обстоятельствах объявит полную мобилизацию.

По мнению Маркова, подобными заявлениями Зеленский хочет добиться благосклонности новой администрации США, а именно избранного президента Джозефа Байдена.

