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07:20

Река Русская затопила город в США

за рубежом

07:20

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Фото: CBS 17

В Калифорнии из-за дождей разлилась река под названием Русская (Russian River). В результате затопило город Герневилль – населенный пункт оказался отрезан от окружающего мира. В зоне риска оказались еще несколько городов, пишет издание SFGate.

Местные власти решили провести эвакуацию для 24 городов и поселений вдоль русла реки, предупредив, что отказавшиеся рискуют оказаться заблокированными. По прогнозам специалистов, наводнение может стать самым серьезным за последние 24 года. В центре города Себастополь (округ Западная Сонома) открыты два пункта приема для эвакуированных.

Стихия также накануне разгулялась в Южной Америке. Прибрежные районы на севере и в центре Перу заливает дождями. Жертвами наводнения уже стали 50 человек. Трассы ушли под воду, сообщение между городами нарушено. Сметены мосты, разрушены дома и школы.

за рубежом

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