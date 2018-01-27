Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса в Сочи

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Сирийская оппозиция не будет присутствовать на Конгрессе национального диалога САР в Сочи. Представители движения объявили о бойкоте мероприятия, созванного Россией 29–30 января.

"Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи", – цитирует сообщение Высшего комитета по переговорам РИА Новости.

Всего РФ пригласила к участию в мероприятии порядка 1,6 тысячи представителей сирийского общества. Наблюдателями должны стать представители ООН и ряда региональных и международных партнеров. Конгресс должен стать площадкой для обсуждения условий мирного урегулирования конфликта в стране.

США заявили, что считают главной ареной мирных переговоров женевский процесс. В Госдепе заявили, что сочинский конгресс может стать "одноразовой сделкой".

Инициатива о созыве конгресса в Сочи появилась 22 ноября на саммите "тройки" – России, Турции и Ирана. Лидеры трех стран обсудили ее во время переговоров о расширении мирного процесса в Сирии.