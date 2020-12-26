Стрельба в берлинском районе Кройцберг произошла из-за ссоры

13:23
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.
"По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы", – рассказал представитель правоохранительных органов.
В полиции уточнили, что следствие продолжается, дело передано в отдел расследования убийств.
Пока официально никто не задержан, круг участников инцидента также определен не до конца.
О конфликте со стрельбой в районе Кройцберг стало известно утром субботы, 26 декабря. Сообщалось, что три человека получили ранения у офиса партии Социал-демократической партии Германии, еще одного пострадавшего нашли в канаве с поврежденной ногой.
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