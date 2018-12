В Сети появилось письмо Кеннеди об угрозе СССР Санта-Клаусу

В Сети появился текст письма 35-го президента США Джона Кеннеди девочке по имени Мишель, в котором американский лидер убеждает ее в отсутствии угрозы Санта-Клаусу со стороны СССР. Письмо опубликовал в своем микроблоге в Twitter историограф Майкл Бешлосс.

"Дорогая Мишель, я был рад получить твое письмо о необходимости предотвратить бомбардировки русскими Северного полюса, которые угрожают жизни Санта-Клауса", – написал Кеннеди. Он подчеркнул, что разделяет тревогу ребенка насчет "атмосферных испытаний Советского Союза не только в отношении Северного полюса, но и для всего мира".

JFK's letter to child--"You must not worry about Santa Claus. I talked with him yesterday and he is fine."--1961: pic.twitter.com/T0UD1md1Ik