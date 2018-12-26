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17:15

В Сети появилось письмо Кеннеди об угрозе СССР Санта-Клаусу

за рубежом

17:15

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Фото: АР

В Сети появился текст письма 35-го президента США Джона Кеннеди девочке по имени Мишель, в котором американский лидер убеждает ее в отсутствии угрозы Санта-Клаусу со стороны СССР. Письмо опубликовал в своем микроблоге в Twitter историограф Майкл Бешлосс.

"Дорогая Мишель, я был рад получить твое письмо о необходимости предотвратить бомбардировки русскими Северного полюса, которые угрожают жизни Санта-Клауса", – написал Кеннеди. Он подчеркнул, что разделяет тревогу ребенка насчет "атмосферных испытаний Советского Союза не только в отношении Северного полюса, но и для всего мира".



В то же время 35-й президента США посоветовал маленькой Мишель не беспокоиться о Санта-Клаусе. "Я говорил с ним вчера, и он прекрасно себя чувствуют. На это Рождество он снова облетит весь мир", – заверил Кеннеди.

Письмо американского лидера датировано октябрем 1961 года, когда отношения между СССР и США были очень напряженными.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания приняли участие в ежегодной акции по отслеживанию путешествия Санта-Клауса. В ходе горячей линии, организованной американскими военными, Трамп раскритиковал семилетнего мальчика за веру в Санту. Глава Белого дома поинтересовался у дозвонившегося ребенка, не поздновато ли ему верить в рождественского волшебника в семь лет.

за рубежом

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