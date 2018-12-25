Дональд Трамп Трамп раскритиковал семилетнего мальчика за веру в Санту-Клауса, сообщает Associated Press.

Президент и первая леди США Мелания приняли участие в акции по отслеживанию путешествия волшебника. Любой ребенок может позвонить на организованную военными горячую линию, чтобы узнать о том, где сейчас Санта-Клаус.

В рамках акции Трамп принял звонок семилетнего мальчика по имени Коулман. Как рассказали журналисты, которые слышали этот разговор, американский лидер сказал: "Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет уже поздновато, нет?". После этого президент усмехнулся и добавил: "Ну, наслаждайся".

Президент США с супругой ежегодно участвуют в оповещении детей, желающих определить, где находится Санта в Сочельник и Рождество. Эта традиция родилась в США и Канаде в 1955 году, когда дети, разыскивавшие волшебника, по ошибке позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс. Тогда полковник ВС США Гарри Шуп дал приказ операторам отслеживать информацию о Санте и предоставлять ее каждому ребенку, который позвонит по этому номеру.