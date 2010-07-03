В КНР приемную мать 118 детей приговорили к 20 годам тюрьмы

В Китае приговорили к 20 годам тюрьмы местную жительницу Ли Лицзюнь, которая усыновила 118 детей. Женщина обвинялась в шантаже, мошенничестве, подделке печатей и вымогательстве, сообщает "Вечерняя Москва".
Суд также лишил обвиняемую политических прав на пять лет. Кроме того, она будет вынуждена выплатить штраф в размере 2,67 миллиона юаней (порядка 388,1 тысячи долларов).
Женщина имеет 16 пособников. Все они приговорены к тюремному заключению на срок от одного года и двух месяцев до четырех лет. Некоторые из них также обязуются выплатить штраф.
Ли Лицзюнь начала усыновлять детей в 1996 году, а в 2007 году основала частный приют "Деревня любви". По данным полиции, женщина использовала усыновленных детей для давления на местных чиновников. В 2017 году правоохранителям стало известно о подозрительной деятельности женщины. На ее банковских счетах нашли больше 20 миллионов юаней и 20 тысяч долларов, а среди имущества – несколько автомобилей Land Rover и Mercedes-Benz.
Дети осужденной переведены в государственные учреждения.
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