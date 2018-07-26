В МИД Китая прокомментировали взрыв у посольства США

26 июля, 12:59
Фото: depositphotos/jackmalipan
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал взрыв у посольства США в Пекине. По его словам, инцидент стал единичным случаем нарушения общественной безопасности, передает ТАСС.
У здания американской дипмиссии в столице Китая 26-летний уроженец Внутренней Монголии Цзян Моумоу подорвал петарду.
"Столичная полиция быстро справилась с инцидентом", – отметил дипломат.
Виновник взрыва пострадал и задержан правоохранительными органами.
По словам очевидцев, до этого мужчина собирался подать документы в визовый центр, чтобы уехать в Лос-Анджелес.
Сразу же после инцидента с подрывом, полицейские на глазах иностранных журналистов задержали женщину и увезли в неизвестном направлении в черном автомобиле.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал грубыми действия Китая по введению ответных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, которые начали приносить убытки американским фермерам.
Ранее Китай установил пошлины в размере 25 процентов на 106 наименований американских товаров. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал эти действия грубыми и заявил, что дружелюбное отношение Америки к КНР закончено.
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