В МИД Китая прокомментировали взрыв у посольства США

Фото: depositphotos/jackmalipan

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал взрыв у посольства США в Пекине. По его словам, инцидент стал единичным случаем нарушения общественной безопасности, передает ТАСС.

У здания американской дипмиссии в столице Китая 26-летний уроженец Внутренней Монголии Цзян Моумоу подорвал петарду.

"Столичная полиция быстро справилась с инцидентом", – отметил дипломат.

Виновник взрыва пострадал и задержан правоохранительными органами.

По словам очевидцев, до этого мужчина собирался подать документы в визовый центр, чтобы уехать в Лос-Анджелес.

Сразу же после инцидента с подрывом, полицейские на глазах иностранных журналистов задержали женщину и увезли в неизвестном направлении в черном автомобиле.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал грубыми действия Китая по введению ответных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, которые начали приносить убытки американским фермерам.

Ранее Китай установил пошлины в размере 25 процентов на 106 наименований американских товаров. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал эти действия грубыми и заявил, что дружелюбное отношение Америки к КНР закончено.