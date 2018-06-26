Китайские СМИ заявили о неизбежном столкновении России и США в Сирии

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Столкновение вооруженных сил России и США на территории Сирии стало неизбежным. Об этом сообщают "Аргументы недели" со ссылкой на аналитический материал китайских интернет-СМИ.

Аналитики прогнозируют успех сирийских правительственных войск в борьбе с противостоящими им радикальными группировками. По их мнению, в ближайшем будущем на территории арабской республики останутся только два района боевиков, где также присутствуют американские военные.

Эксперты полагают, что президент Сирии Башар Асад решит атаковать эти территории при поддержке воздушно-космических сил РФ. При таком исходе Москва и Вашингтон станут на грани вооруженного конфликта.

Большинство прогнозов аналитиков сводят к тому, что первыми эту грань перейдут США, ударив по войскам России.

Ранее российские военные сообщили об уничтожении десятков вооруженных боевиков в Сирии.