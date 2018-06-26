26 июня 2018, 17:23В мире
Китайские СМИ заявили о неизбежном столкновении России и США в Сирии
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
Столкновение вооруженных сил России и США на территории Сирии стало неизбежным. Об этом сообщают "Аргументы недели" со ссылкой на аналитический материал китайских интернет-СМИ.
Аналитики прогнозируют успех сирийских правительственных войск в борьбе с противостоящими им радикальными группировками. По их мнению, в ближайшем будущем на территории арабской республики останутся только два района боевиков, где также присутствуют американские военные.
Эксперты полагают, что президент Сирии Башар Асад решит атаковать эти территории при поддержке воздушно-космических сил РФ. При таком исходе Москва и Вашингтон станут на грани вооруженного конфликта.
Большинство прогнозов аналитиков сводят к тому, что первыми эту грань перейдут США, ударив по войскам России.
Ранее российские военные сообщили об уничтожении десятков вооруженных боевиков в Сирии.