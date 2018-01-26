Посольство РФ в Пхеньяне опровергло информацию о закупке угля у КНДР

26 января 2018, 13:18
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В посольстве РФ в КНДР опровергли информацию, что Россия в обход санкций Совбеза ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Появившаяся в СМИ информация о том, что Россия в обход санкций СБ ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны, не соответствует действительности, – сказали в российской дипмиссии. – Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны".
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Россия в нарушение запрета ООН закупает уголь в Северной Корее и перенаправляет в Японию и Южную Корею. Однако эти данные не подтвердили в российской Таможенной службой. В прошлом году она не регистрировала сделки по ввозу угля из КНДР.
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