Посольство РФ в Пхеньяне опровергло информацию о закупке угля у КНДР

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В посольстве РФ в КНДР опровергли информацию, что Россия в обход санкций Совбеза ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Появившаяся в СМИ информация о том, что Россия в обход санкций СБ ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны, не соответствует действительности, – сказали в российской дипмиссии. – Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Россия в нарушение запрета ООН закупает уголь в Северной Корее и перенаправляет в Японию и Южную Корею. Однако эти данные не подтвердили в российской Таможенной службой. В прошлом году она не регистрировала сделки по ввозу угля из КНДР.